Hapiste yatan husumetlisinin peşini bırakmadı: Cezaevine kadar girip yaraladı

Elazığ’da geçen hafta açık cezaevinde husumetlilerini ayağından yaralayarak kaçan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin içeriye cezaevinin tellerini keserek girdiği öğrenildi.

Hapiste yatan husumetlisinin peşini bırakmadı: Cezaevine kadar girip yaraladı

Elazığ Açık Cezaevi'nde isimleri öğrenilemeyen 5 şüpheli, aralarında daha önceden husumet bulunan M.B.’nin yattığı açık cezaevine geldi.

Dışarıda bulunan tel örgüleri kesen şüpheliler, M.B.’yi silahla bacağından vurarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olaya karışan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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