Haraç alamadıkları kişinin minibüslerini yakan 'Çirkinler' operasyonla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haksız çıkar sağlamak amacıyla kurulan ve yurt dışında firari olan Z.A.'nın liderliğindeki 'Çirkinler' isimli silahlı suç örgütünün, tehditle haraca bağlamak istedikleri vatandaşa ait 2 minibüsü kundakladıklarını tespit etti.