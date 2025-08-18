Haraç çetesi "Dallas"a büyük operasyon: Tutuklamalar var
Aydın'ın Sultanhisar ilçesi merkezli Aydın Efeler, Muğla Datça ve Mersin olmak üzere 4 ayrı noktada "Dallas Çetesi'ne eş zamanlı operasyon düzenlendi. İşletmeleri haraca bağladıkları tespit edilen şüpheliler, tutuklandı.
Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği ve jandarma ekiplerince müşterek olarak gerçekleştirilen "Dallas Çetesi" operasyonunda 14 ayrı adreste yapılan çalışma yapıldı.
14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Suç örgütü üyelerinin baskı, cebir ve tehditle işletmeleri haraca bağladıkları tespit edildi.
Organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 14 şüpheliden 13'ü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
