Haraç için kurşun yağmuru

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde 6 Şubat’ta V.K.'ye (66) ait oto tamirhanesine motosikletli şüphelilerce hafif makineli tüfekle ateş açıldı.



Aynı gün merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde A.S.'ye (56) ait depo benzer silahla kurşunlandı.



K.Ç.'nin (24) merkez Sarıçam ilçesi Yeni Mahalle'deki oto galerisine de 15 Şubat'ta tabancayla saldırıda bulunuldu. Zanlılar depoya ateş açtıkları anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp işletme sahibine gönderdi.



Kimsenin yaralanmadığı saldırılarda iş yerlerinde hasar meydana geldi.



Silahlı saldırıların ardından telefonla aradıkları işletme sahiplerine kendilerini "duygusuzlar çetesi" üyesi olarak tanıtan zanlıların haraç istedikleri öğrenildi.



EŞ ZAMANLI OPERASYON



Mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 10 şüphelinin evlerini tespit etti.



Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda Musa K. (24), Ramazan K. (19), Efehan Ö. (20), Hakan O. (22), Emrullah T. (26), İbrahim G. (20), Hakan G. (19), Salih G. (19), T.C.Ü. (17) ve C.T. (17) yakalandı.



Ekipler, ikametlerde hafif makineli tüfek, tabanca, 24 uyuşturucu hap ile çok sayıda kask, kar maskesi ve eldiven ele geçirdi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Musa K., Ramazan K., Efehan Ö., Hakan O., Emrullah T., İbrahim G. ve T.C.Ü. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.