Haraç için mekanları kurşulayan şüpheliler gözaltında

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından haraç almak için kurşunlama olayları gerçekleştiren, tehdit ve gasp olaylarının faili olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda Küçükçekmece, Bakırköy, Arnavutköy, Esenyurt, Beyoğlu, Bağcılar, Beylikdüzü, Sancaktepe, Şişli ve Eyüpsultan ilçelerinde tespit edilen adreslere baskın yapıldı.



29 GÖZALTI



Baskınlarda 29 şüpheli gözaltına alınırken 17 tabanca, 225 adet mermi, iki adet kask, iki adet mont, bir adet çelik yelek ele geçirildi. Ayrıca adreslerde 23 bin 400 lira ve 200 euroya da el kondu.