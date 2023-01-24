Haraç vermeyen esnaf ağır yaralandı

İstanbul Bahçelievler'de haraç vermeyi reddeden tekel bayii sahibini ağır yaralayan 2 kişi yakalandı.



ekel bayiine gelen Ahmet K. ve Selçuk K. isimli kardeşler, önce dükkanın dışından kuru sıkı olduğu tahmin edilen tabancayla ateş etti. Daha sonra dükkan sahibi Nurettin Aydın'ı bıçakla ağır yaralayan kardeşler kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Hastaneye kaldırılan esnaf Nurettin Aydın'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

HARAÇ İSTEMİŞLER



Kısa sürede yakalanan Ahmet K. ve Selçuk K.'nın, olaydan birkaç gün önce tekel bayiine gelerek Nurettin Aydın'dan haraç istedikleri öne sürüldü.



İki kardeş adliyeye sevk edildi.



"SİLAH SESİ DUYDUK AMA KİMSE YARDIM EDEMEDİ"



Olay anına tanık olan esnaf Saim Aktürk, silah sesiyle birlikte patlama duyduklarını ifade etti.



Aktürk, "O sırada kimse içeri girip yardım edemedi. İnsanlar kaçıştı, bizim dükkana doğru koşanlar da oldu. Sonra zaten baktık ortam curcunaya döndü. Saldıranlar da geldikleri gibi gitti." dedi.