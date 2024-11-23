Harçlık vermeyen dedesini bıçakladı

Hamidiye Mahallesi 2'nci Mutlu Sokak'ta İbrahim İ., dedesi Kemal K.'yı ziyarete gitti.



İbrahim İ., dedesinden bir miktar harçlık istedi. Dede ise para vermeyi reddetti. Dede ve torun arasında bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim İ., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla dedesi Kemal K.'yı defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.



Kemal K. kendisini güçlükle dışarı atarken İbrahim İ. ise kendisini apartmana kilitledi.



Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kemal K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedaviye alınan Kemal K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.