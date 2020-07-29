Hareket halindeki araçtan ateş

İzmir'de onlarca aracın seyir halinde olduğu yolda bir araçtan havaya ateş açıldı.

Olay Buca ilçesine bağlı Kaynaklar'da meydana geldi.

Çevre yolunda onlarca aracın seyir halindeki yolda otomobilinin camından elindeki tabancayı dışarı çıkaran kimliği belirsiz sürücü, havaya defalarca ateş etti.

Çevresindeki kişileri tehlikeye düşüren sürücünün bu görüntüsü, sosyal medyadan paylaşılınca tepki topladı.



Vatandaşlar ilk olayda olduğu gibi, emniyeti göreve çağırıp sürücüye gerekli cezanın verilmesini istedi.