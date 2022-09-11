Harem feribotunda yangın paniği

İstanbul'da Harem arabalı feribotunu kullanan bir otobüste yangın çıktı.



Olay, dün akşam saatlerinde Üsküdar’da Harem Arabalı Feribot İskelesinde meydana geldi.

İddiaya göre, vapura binmek üzere hareket eden yolcu otobüsü, iskeleye yanaştığı esnada alev almaya başladı.

Dumanı gören otobüsteki yolcular panikle dışarı çıktı. Çevrede bulunanlar hızla yangına müdahale etti.



Olayda yaralanan olmazken, alevleri söndüren vatandaşlar yolcu otobüsünü iterek iskele alanından uzaklaştırdı.

