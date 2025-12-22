Harita kırmızıya büründü, trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sabah da etkisini göstermeye devam ediyor.

Haftanın ilk iş gününde sağanak trafiğe neden oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor. Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafik ağır seyrediyor.