Harkov'da canlı yayındayken patlamaya şahit olan Sultan ailesine kavuştu

Ukrayna'da canlı yayındayken patlamaya şahit olan üniversite öğrencisi Türkiye'ye ulaştı.



Harkov kentinde öğrenim gören tıp fakültesi 1'nci sınıf öğrencisi Sultan Dikeç, Türkiye’nin girişimleriyle yurda döndü. Harkov'da bir televizyon kanalıyla yaptığı canlı bağlantıda, Rusya'nın saldırılarını anlatan Dikeç'in, bu sırada gerçekleşen patlamayla yaşadığı korku saniye saniye kameraya yansıdı.

Harkov'da 6 gündür mahsur kalan Sultan Dikeç, bugün Şanlıurfa'daki babaevine geldi. Dikeç’in ailesiyle buluşmasında, duygusal anlar yaşandı. Türk bayraklarıyla Sultan'ı karşılayan Dikeç ailesi, kızlarını görünce gözyaşı döktü.



"5 GÜNDÜR ÇOCUĞUMUZU GÖREMİYORDUK"



Kızına kavuşmanın mutluluğunu ifade eden anne Serap Dikeç, günlerdir sürekli, televizyon başında yaşananları takip ettiklerini belirtti.

Serap Dikeç kızına kavuştuğu için mutluluk gözyaşları döktüğünü söyleyerek, "Zaten 5 gündür çocuğumuzu göremiyorduk, her aradığımızda telefonumuzu meşgule atıyordu. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun ateş düştüğü yeri yakıyor. 5-6 gündür televizyondayız. Ukrayna Rusya savaşını dakika dakika seyrediyoruz ve çocuklar oradan çıktığı gün yurt da okul da bombalandı" dedi.



VİDEO: NTV İLE RÖPORTAJ YAPARKEN PATLAMA OLDU



Duygularını ifade etmekte zorlandığını söyleyen Sultan'ın babası Mustafa Dikeç, Türk yetkililerin girişimlerinden dolayı teşekkür ederek, “İçişleri Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımız Ukrayna'da olan insanlara çok faydası oldu. Yalnızca biz değil, oradaki halka da Allah yardım etsin, tüm Müslümanlara yardım etsin" diye konuştu.



"HAYALLERİMİZ ENKAZIN ALTINDA KALDI"



Bomba seslerini sürekli duyduklarını ancak savaşa ihtimal vermediklerini söyleyen Sultan Dikeç, Harkov'da yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Biz zaten hep bomba seslerini duyuyorduk, çatışma seslerini duyuyorduk ama savaşın olacağına ihtimal vermiyorduk. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum çünkü o an o psikoloji çok farklı. İnsanların hayatında çok derin yaralar açtı. Anne babaları evlatlarından ayırdı. Bizim hayallerimiz de hedeflerimiz de enkazın altında kaldı. Çatışma sesleri yakından geldiğinde biz valizlerimizi toparlayarak, yurtta kalan diğer arkadaşlarla valizleri önüne koyarak kendimizi koruduk. Allah orada kalanlara yardım etsin. Biz çok şanslıyız gerçekten."



Harkov'da mahsur kalan Sultan Dikeç ailesine kavuştu

"4 GÜNDÜR YOLDAYIZ"



Rusya'nın saldırısı sırasında korunmaya çalıştıklarını belirten Dikeç, tahliyeler başladıktan sonra yaklaşık 4 gündür yolda olduklarını kendi imkanlarıyla tren garına gittiklerini ifade etti.



"SINIRDA 15-20 OTOBÜS VARDI"



Türkiye'nin özel tren tahsis ettiğini ve Harkov'dan o şekilde çıktıklarını ve ailesine kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade ederek, ''O trenle sınıra gittik, sınırda yaklaşık 15-20 otobüs vardı. Otobüslere bindik, ondan sonra Romanya’ya gittik. Türkiye bizim için Türk Hava Yolları'ndan özel uçak gönderdi. Uçaklarla Türkiye’ye geldik. Aileme kavuştuğum için çok mutluyum” dedi.