Harp okulları mezuniyeti yarın: MSB'den törene ilişkin iddialara yanıt

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı.

Kamuoyunda harp okullarının mezuniyet törenine ilişkin ortaya atılan iddialara Bakanlık kaynakları yanıt verdi.



HARP OKULLARINDAKİ MEZUNİYET TÖRENLERİ



Bakanlık kaynakları, bu yıl MSÜ Harp Okulları'ndan mezun olacak teğmenler için neden Kara Harp Okulu’nda tek bir tören yapılacağına ilişkin soruları cevapladı.



Bakanlık kaynakları, bu konuda basında ve sosyal medyada çeşitli spekülasyonlar olduğuna dikkat çekerek gündeme getirilen iddialarla ilgili şu cevapları verdi:



"2025 yılı Harp Okulları Mezuniyet Töreni, Sayın Cumhurbaşkanımızın 31 Ağustos’ta yurt dışına seyahati nedeniyle ayrı ayrı değil ortak bir törenle Kara Harp Okulu’nda icra edilecektir.



Mezun olacak ve törende görevli askeri öğrenciler 17 Ağustos 2025 tarihinde Kara Harp Okulu’na katılış yapmışlardır. 18-29 Ağustos tarihleri arasında planlanan provalar törenin icra edileceği saatte yapılmaktadır.



Provalar sonrasında askeri öğrencilerin ihtiyaçları ve istekleri dikkate alınarak 19.00-23.30 saatleri arasında ihtiyacı olanlara günlük izin verilmektedir. Dileyen dışarı çıkabilmekte, istirahat etmek isteyen de Harp Okulu’nda kalabilmektedir.



TÖREN PROVALARININ 28 AĞUSTOS'TA BİTİRİLECEĞİ İDDİASI



Provaların 28 Ağustos’ta sonlandırılıp teğmenlerin 30 Ağustos’a kadar okuldan uzaklaştırılmaları söz konusu olmayıp 29 Ağustos günü genel prova icra edilecektir. Yani 18-29 Ağustos tarihleri arasında provalar günlük olarak icra edilmektedir.



TÖRENE KATILACAK AİLELERİN SINIRLANDIRILMASI



Kara Harp Okulu tören alanının 4 bin olan kapasitesi yapılan genişletme çalışmaları ile 6 bine çıkarılmıştır.



Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu’ndan toplam bin 405 askeri öğrenci mezun olacağından, kapasiteye uygun olarak her mezun için dört aile ferdi olacak şekilde kontenjan verilmiştir. Davetli ailelerin girişlerinin hızlı ve güvenli olması maksadıyla, davetli kimlik bilgileri sisteme yüklenmiş ve barkod sistemi kullanılarak giriş sağlanacaktır.



TÖREN SONRASI ÖĞRENCİLER AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜRÜLMEYECEĞİ İDDİASI



Tören bitiminde mezun olan teğmenlerin aileleri ile birlikte buluşma yerleri planlanmış ve bu yerler posterlerle süslenmiştir. Aileler Teğmenlerle beraber fotoğraf çektirebilecek ve beraber vakit geçire bileceklerdir. Ayrıca ailelere burada ikramlarda bulunulacaktır.



Törene katılan ailelerin cep telefonları da teslim alınmayacaktır. Ailelerin cep telefonlarının toplanacağı iddiaları doğru değildir.



Sonuç olarak, ortak tören olması sebebiyle yapılan ve törenin işleyişini kolaylaştıran düzenlemelerle ilgili yanlış ve eksik bilgiler içeren iddialar gerçeği yansıtmamakta, kasıtlı olarak paylaşılan bu hususlar kamuoyunu yanıltma ve TSK’nın itibarını zedeleme amacı taşımaktadır.”

