Harp Okulu mezuniyet törenindeki görüntüye soruşturma iddiasına MSB’den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu’ndan mezun olan teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. “Mezun olan teğmenlerin harp okulları ile idari bağı kalmamıştır.” denilen açıklamada, soruşturma iddiası yalanlandı.

Harp Okulu mezuniyet törenindeki görüntüye soruşturma iddiasına MSB’den açıklama

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Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kaydedilen görüntüler nedeniyle teğmenler hakkında soruşturma başlatıldığı iddiasını yalanladı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Kara Harp Okulu’ndan mezun olan teğmenlerin kılıç çatarak, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz.” dediği görülüyordu.

Bu görüntüler üzerine, teğmenler hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldığı iddia edilmişti.

Harp Okulu mezuniyet törenindeki görüntüye soruşturma iddiasına MSB’den açıklama - 1

"TEĞMENLERİN İDARİ BAĞI KALMADI"

Bakanlık iddiaları yalanladı.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, “Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir.” denildi.

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