Harran Üniversitesi’nden fuhuş ve cinsel istismar iddialarına açıklama

Harran Üniversitesi, yüksek lisans yapan kız öğrencilerin cinsel istismara uğradığı ve fuhşa zorlandıkları iddialarına ilişkin soruşturma komisyonu kurulduğunu bildirdi.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında üniversite hakkında dayanağı olmayan, gerçeği yansıtmayan mesnetsiz iddialar üzerinden sistematik bir karalama kampanyası başlatıldığı belirtildi.

"BOŞANMA AŞAMASINDAKİ PERSONELİN KARŞILIKLI SUÇLAMALARI"



Açıklamada, iddiaların boşanma aşamasında olan personelin özel hayatlarına ilişkin karşılıklı suçlamalara dayandığı ifade edildi.



Konuya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü ifade edilen açıklamada, “Mevcut durumda soruşturma devam etmekte olup soruşturmanın gizliliği gereği kamuoyuyla paylaşım yapılmamaktadır.” denildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Ancak söz konusu iddiaların üniversitemizi ilgilendiren kısımlarıyla ilgili gerekli bilgilendirme soruşturma sonucunda kamuoyuyla paylaşılacaktır. Üniversitemizden kurumsal olarak yapılacak açıklamalar dışındaki söylentilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.



Öte yandan bu karalama kampanyasına katılan, yalan haberlerle kurumsal yapımızı hedef alan yayın organları ile sosyal medya hesaplarına ilişkin hukuki haklar kullanılarak Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.”