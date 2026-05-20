Harvard Üniversitesi, A notuna sınır getiriyor

Geçen hafta yapılan yüzlerce oylamada, öğretim üyelerinin üçte ikisinden fazlası, bir derste kayıtlı öğrencilerin en fazla beşte birine A notu verilmesine izin veren düzenlemeyi destekledi.

Kurala göre öğretim üyeleri ayrıca en fazla dört öğrenciye daha A verebilecek. 2027 güz döneminde yürürlüğe girecek değişiklik, ABD’deki prestijli üniversitelerde yaygınlaştığı belirtilen not enflasyonuna karşı atılan ilk büyük adımlardan biri olarak görülüyor.

Birçok akademisyen, yüksek notların aşırı yaygınlaşmasının eğitimdeki akademik güvenilirliği zayıflattığını ve gerçek başarıyı ayırt etmeyi zorlaştırdığını savunuyor.

Harvard Lisans Eğitimi Dekanı Amanda Claybaugh tarafından yayımlanan raporda, not enflasyonunun üniversitenin akademik kültürüne zarar verdiği belirtilmişti. Raporda, öğrencilerin yalnızca yüksek not alabilecekleri dersleri seçmeye yöneldiği, daha düşük notlar konusunda daha fazla stres yaşadığı ve başarı hissinin ‘’içinin boşaldığı'' ifade edildi.

Araştırmaya göre A notlarının toplam notlar içindeki oranı yıllar içinde düzenli biçimde arttı: 2005’te yüzde 24, 2015’te yüzde 40, 2025’te ise yüzde 60.

Claybaugh, A notlarına üst sınır getirilmesini ‘not sisteminin gerçek başarıyı tanıma gibi temel amaçlarına daha iyi hizmet etmesi için önemli bir adım’ olarak değerlendirdi.

Yeni uygulama yalnızca A notlarını kapsıyor. A- gibi daha düşük notlar için herhangi bir kota getirilmiyor. Harvard ayrıca A+ sistemi kullanmıyor. Bu en yüksek notun A olduğunu anlamına geliyor.

Aynı oylama sürecinde öğretim üyeleri, ders veren akademisyenlerin A notu sınırından muaf tutulmasına izin verecek başka bir öneriyi ise reddetti.