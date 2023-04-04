Harvard ve Stanford dahil 9 üniversiteden kabul alan Gül Karen Aça: Henüz karar veremedim

Diyarbakır'da doğup büyüyen 18 yaşındaki Gül Karen Aça iki sene önce Google ve Oxford'un ortak inisiyatifi 'Rise for the World' tarafından dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri seçildi.
Yaşam boyu eğitim bursu kazanan Karen, dünyanın en prestijli üniversitelerinin de dikkatini çekmeyi başardı.
Üniversite eğitimi için kısa süre önce başvurularını tamamlayan Karen, merakla beklediği kabul duyurularının açıklanmasıyla önce şaşkınlık daha sonra da büyük gurur yaşadı.
Annesi müzik, babası matematik öğretmeni olan Karen her yıl yüzbinlerce adayın öğrenci olmak için başvurduğu Harvard ve Stanford başta olmak üzere John Hopkins, Duke, Northwestern, Berkeley, Toronto, Georgia Institute of Techonolgy, California Santa Cruz üniversitelerinden tam burslu kabul aldı.
HARVARD MI STANFORD MU? "HENÜZ KARAR VEREMEDİM"
Büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Gül Karen Aça, hedeflerini, üniversite sınavına nasıl hazırlandığını ve heyecanını anlattı.
Henüz Harvard ve Stanford arasında bir karar veremediğini belirten Aça, "Beş yıldır yurt dışına hazırlanıyorum. Bu yıl da Amerika ve Kanada'da 9 üniversiteden kabul aldım. Bu 5 yıl boyunca birçok yarışmada yer aldım. Çoğu zaman da birlikte çalıştığım ve New York Üniversitesi'ne kabul alan arkadaşım Avjin'in başarısı da beni çok mutlu etti." dedi.
"Çok çeşitli yarışmalara katıldık. Katıldığımız son yarışmada mesela biyoplastik üzerinde olan çalışmamız var. Bu da çok uzun bir başvuru süreci gerektiriyor bu süre zarfında özellikle Dicle Üniversitesi'nden profesörlerle çalıştık. Ve bu yorucu süreç sonrasında en başarılı 10 takım arasına girerek finalist olduk." diye sözlerine devam eden Aça, Harvard ve Stanford arasında bir karar aşamasında olduğunu söyledi.
Aça, şunları da sözlerine ekledi:
"Genel olarak Nörobilim okumayı planlıyorum ama bunun yanı sıra başka bir şey de okuyabilirim. Bu kararın gelmesinde öğretmenlerimin ve benimle çalışan arkadaşlarımın çok emeği var. Aynı zamanda ilham verdiler bana. Bu sene benimle birlikte kabul gören arkadaşım Avjin Aktop New York Üniversitesi'nden kabul almıştı. Onula birlikte de çok fazla çalıştık. Yılın eğitmeni ödülüne aday gösterilen öğretmenimiz Cemil Yıldız hocanın da desteği oldu. Üniversite eğitimime devam ettiğimde Harvard veya Stanford'ta aslında yapmak istediğim şey, çalışmalarımın hem orada hem burada yarar sağlayan şeyler olması; Diyarbakır için de bir şeyler ifade eden çalışmalarda yer almak istiyorum."
"KAREN EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALDI"
Öğrencilerle 5 sene boyunca, yarışmalar ve üniversite başvurularında beraber çalışan öğretmen ve yurt dışı eğitim danışmanı Cemil Yıldız da 'Yılın Eğitmeni' ödülüne aday gösterildi. Kendisi de Delavo ve Hemi Change takımları gibi finale kalan Yıldız, Karen'in 5 yıldır çalıştığını ve şimdi de emeklerinin karşılığını aldığını söyledi
Katıldığı uluslararası yarışmalardan biri olan İsviçre merkezli The Earth Foundation'ın düzenlediği ve 116 ülkeden bin 290 takımın katıldığı çevresel sürdürülebilirlik yarışmasında 10 takım finale kaldı ve bunların ikisi, Delavo ve Hemi Change, Bahçeşehir Koleji'nden çıktı.
Gül Karen'in dahil olduğu Hemi Change projede hemiselüloz ve gliserol kullanarak plastiğe alternatif bir ürün geliştirdi. Kısa zaman önce New York Üniversitesi'nden kabul alan ve aynı zamanda Karen'in sınıf arkadaşı olan Avjin Aktop'un dahil olduğu Delavo takımı ise çamaşır makinelerinde su ve elektrik kullanımını yüzde 90 oranında azaltan bir filtre geliştirdi.