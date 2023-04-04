Harvard ve Stanford dahil 9 üniversiteden kabul alan Gül Karen Aça: Henüz karar veremedim

Annesi müzik, babası matematik öğretmeni olan Karen her yıl yüzbinlerce adayın öğrenci olmak için başvurduğu Harvard ve Stanford başta olmak üzere John Hopkins, Duke, Northwestern, Berkeley, Toronto, Georgia Institute of Techonolgy, California Santa Cruz üniversitelerinden tam burslu kabul aldı.

HARVARD MI STANFORD MU? "HENÜZ KARAR VEREMEDİM"



Büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Gül Karen Aça, hedeflerini, üniversite sınavına nasıl hazırlandığını ve heyecanını anlattı.



Henüz Harvard ve Stanford arasında bir karar veremediğini belirten Aça, "Beş yıldır yurt dışına hazırlanıyorum. Bu yıl da Amerika ve Kanada'da 9 üniversiteden kabul aldım. Bu 5 yıl boyunca birçok yarışmada yer aldım. Çoğu zaman da birlikte çalıştığım ve New York Üniversitesi'ne kabul alan arkadaşım Avjin'in başarısı da beni çok mutlu etti." dedi.



"Çok çeşitli yarışmalara katıldık. Katıldığımız son yarışmada mesela biyoplastik üzerinde olan çalışmamız var. Bu da çok uzun bir başvuru süreci gerektiriyor bu süre zarfında özellikle Dicle Üniversitesi'nden profesörlerle çalıştık. Ve bu yorucu süreç sonrasında en başarılı 10 takım arasına girerek finalist olduk." diye sözlerine devam eden Aça, Harvard ve Stanford arasında bir karar aşamasında olduğunu söyledi.