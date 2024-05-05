Has not been selected ne demek? Green Card başvuru sonuçları sonrası gündemde

Has not been selected ne demek? Sorusunun yanıtı, Green Card başvuru sonuçlarıyla birlikte gündeme geldi. ABD'de yaşama ve çalışma hakkı kazanıp kazanmadığını merak eden birçok kişi, 4 Mayıs tarihinde açıklanan Green Card sonuçlarını sorgulamaya devam ediyor. Sonuçlarını kontrol eden vatandaşlar ise karşılaştıkları "Has not been selected" kelimesinin ne ifade ettiğini araştırıyor. Peki, Has not been selected ne demek?

Has not been selected ne demek? Green Card başvuru sonuçları sonrası gündemde

2025 Green Card başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte on binlerce kişi sonuçlarını sorgulamaya devam ediyor. Sonuçlarını sorgulayan pekçok kişi ise "Has not been selected" kelimesinin anlamını merak ediyor. Peki, Green Card başvuru sonuçlarında yazan "Has not been selected" ne demek?

HAS NOT BEEN SELECTED NE DEMEK?

Green Card başvuru sonuç sorgulama ekranında "has not been selected" ifadesi ile karşılaşan vatandaşlar çekilişi kazanamayan kişilerdir.

Bu ifade, çevrildiği zaman "seçilmediniz" anlamı taşımaktadır.

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.

Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI

TÜRKİYE HABERLERİ

Kamyona saplanan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü

Kamyona saplanan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü

Zonguldak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

Zonguldak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Depreme küs yakalandılar: 5 gün enkaz başında beklediği nişanlısıyla tedavisi bitince evlendi

Depreme küs yakalandılar: 5 gün enkaz başında beklediği nişanlısıyla tedavisi bitince evlendi

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...