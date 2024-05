Has not been selected ne demek? Green Card başvuru sonuçları sonrası gündemde

2025 Green Card başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte on binlerce kişi sonuçlarını sorgulamaya devam ediyor. Sonuçlarını sorgulayan pekçok kişi ise "Has not been selected" kelimesinin anlamını merak ediyor. Peki, Green Card başvuru sonuçlarında yazan "Has not been selected" ne demek?



HAS NOT BEEN SELECTED NE DEMEK?



Green Card başvuru sonuç sorgulama ekranında "has not been selected" ifadesi ile karşılaşan vatandaşlar çekilişi kazanamayan kişilerdir.



Bu ifade, Türkiye çevrildiği zaman "seçilmediniz" anlamı taşımaktadır.

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?



Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.



Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir.



GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI