Hasadı yapılmayan ceviz kar altında kaldı

Tercan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının ani düşüşüyle başlayan kar yağışı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Yaylım köyünde kara hazırlıksız yakalanan vatandaşları kış telaşı sardı.

Köy muhtarı Sinan Doğan, "Kar aniden bastırdı. Ceviz ağaçlarının dalları kırıldı. Hasadı yapacaktık yapamadan ceviz kar altında kaldı" dedi.



Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.