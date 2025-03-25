Hasan Akgün kimdir, hangi görevlerde bulundu? Küçükçekmece Belediye Başkanı’nın siyasi kariyeri ve hayatı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan vekilliği için adı geçen isimlerden olan Hasan Akgün, ilk kez 1994 yerel seçimlerinde Büyükçekmece Belediye başkanı olarak seçildi. Siyasi kariyerinin yanı sıra akademik kariyerini de sürdüren Akgün, özellikle yerel seçimler ve yerel yönetimler konularında kitaplar kaleme aldı. 1975 yılında kurulan Türkiye’nin ilk Belediyeler Birliği olan Marmara Belediyeler Birliği’nin kuruluşunda önemli görevler üstlendi. Peki Hasan Akgün kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte, hayatı...



HASAN AKGÜN KİMDİR?

Trabzon’un Araklı ilçesinde doğan Dr. Hasan Akgün, ilkokul eğitimini Adapazarı’nın Kaynarca ilçesinde tamamladı. Ortaokul öğrenimini Florya Şenlikköy Ortaokulu’nda sürdüren Akgün, Yeşilköy 50. Yıl Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1979 yılında İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan mezun oldu.



1975 yılında belediyecilik kariyerine adım atan Akgün, 1975-1980 yılları arasında Sefaköy (Küçükçekmece) Belediyesi’nde Yazı İşleri Müdürü ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

1994 yerel seçimlerinde Büyükçekmece Belediye Başkanı seçilen Akgün, 1999 yılından 2024 yılına kadar üst üste 7 kez Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. 1975 yılında kurulan Türkiye’nin ilk Belediyeler Birliği olan Marmara Belediyeler Birliği’nin kuruluşunda yer aldı ve 2002-2004 yılları arasında birliğin başkanlığını yaptı.

İyi derecede İngilizce bilen Dr. Hasan Akgün, evli ve dört çocuk babasıdır.





