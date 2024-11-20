Hasan Basri Sönmez kimdir? Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez'in biyografisi

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hasan Basri Sönmez, "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız." dedi. İşte, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez'in biyografisi...



HASAN BASRİ SÖNMEZ KİMDİR?



Hasan Basri Sönmez 1974 yılında Isparta'da dünyaya geldi.



2020 yılında Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığına seçildi.



2022 yılında il başkanlığı görevinden istifa ederek Mayıs 2023 Türkiye Genel Seçimleri'nde milletvekili adayı oldu.



TBMM 28. dönem MHP Isparta milletvekili olarak seçildi.



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na seçildi.



20 Kasım 2024 tarihinde partisinden istifa etti.