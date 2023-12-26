Hasan Can Kaya'nın dizisini izinsiz yayınlayana 5 yıl hapis talebi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform'da Hasan Can Kaya'nın başrolünü oynadığı "Bir Yeraltı Sit-Com'u" dizisinin izinsiz şekilde internette yayınlanmasına ilişkin bir site hakkında şikayette bulunuldu. Ücretli üyelik yapılarak izlenebilen sitede savcılık, platformu haklı bulunca Şüpheli A.A. hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi.

Hasan Can Kaya'nın dizisini izinsiz yayınlayana 5 yıl hapis talebi

Hasan Can Kaya, Günay Karacaoğlan ve Tuna Orhan'ın başrolünü paylaştığı "Bir Yeraltı Sit-Com'u" dizisi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platformunda, 2021 yılında yayınlandı.

Daha sonra dizi, herhangi bir anlaşma yapılmadan ücretli üyelik yapılan bir sitede yayınlandı.

Dizinin izinsiz bir şekilde yayınlanması sonucunda platformunun avukatı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek "Bir Yeraltı Sitcomu" dizisinin, bir internet sitesinde izin alınmaksızın yayınlandığı ve mali haklarının ihlal edildiğini beyan ederek şikayetçi oldu.

KAMU BANKASINI ÖDEME ARACI OLARAK KULLANDI

Şüphelinin tespit edilebilmesi için yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelinin bir kamu bankasını ödeme aracı olarak kullandığı tespit edildi.

Kamu bankasına yazılan yazı sonucunda şüphelinin A.A. olduğu tespit edildi.

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