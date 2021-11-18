Hasan Dağı nerede? (Hasan Dağı haritada nerede yer alıyor?)

Türkiye'de Erciyes Dağı'ndan sonraki 2. büyük volkanik dağ olan Hasan Dağı'nda depremlerden sonra yapılan inceleme ve ölçümlerde hareketlilik gözlendi. Peki Hasan Dağı nerede, haritada nerde yer alıyor?

Haberler - ntv.com.tr 18.11.2021 - 17:39 | Son Güncelleme : 18.11.2021 - 17:50

Hasan Dağı nerede? (Hasan Dağı haritada nerede yer alıyor?)

İLİŞKİLİ HABER

Karadağ ülkesi nerede, nasıl gidilir?

Karadağ ülkesi nerede, nasıl gidilir?

Hasan Dağı'nda depremlerden sonra yapılan inceleme ve ölçümlerde hareketlilik gözlendi.

Magma tabakasında yükselmelerin yaşandığı Hasan Dağı'nda incelemeler yapıldığını belirten Aksaray AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, “Depremlerin ardından yaptığımız incelemede magma tabakasındaki hareketliliği, yükselmeleri gördük ve tespit ettik” dedi.

HASAN DAĞI NEREDE?

Hasan Dağı konum olarak Niğde ve Aksaray arasında yer alıyor.

Büyük Hasan Dağı'nda iyi muhafaza edilmiş bir ana krater ile onun etrafında parazit koniler bulunur. Küçük Hasan dağının zirvesi bir Somma durumundadır.

Bunlar sayesinde ilk kraterin şeklini çıkarmak mümkündür. Adı geçen kraterden çıkan andezit ve bazalt lavları kuzeye doğru akarak geniş bir alana yayılmış, tüfler ise Kızılırmak'a kadar ulaşmıştır.

Bu dağ aynı zamanda 1750 metresine kadar meşe ormanlarıyla kaplıdır.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...