Hasan Ekici Gelecek Partisi'nden istifa etti

Gelecek Partisi'nden bir istifa haberi geldi. Konya Milletvekili Hasan Ekici, parti üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi Parti Yönetim Kurulu (PYK) ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ahmet Davutoğlu'na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim."

HASAN EKİCİ KİMDİR?

1974 yılı Konya doğumlu olan Hasan Ekici, Yeminli Mali Müşavir. Ekici, 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yaptı.

Hasan Ekici, 2014-2017 yılları arasında AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve çeşitli komisyon üyeliği görevlerinde bulundu. Ekici, Gelecek Partisi Konya Kurucu İl Başkanlığı görevini de yürüttü.

