Hasan Heybetli koğuşunda ölü bulundu

Haybetli bu akşam saat 19.00 sıralarında koğuşunda ölü bulundu. Heybetli'nin ölümü üzerine nöbetçi savcı cezaevinde incelemelerde bulundu. Sanatçı Muazzez Abacı’nın da eski eşi olan Heybetli'nin ölüm nedeni yapılan incelemeden sonra belli olacak.

1950 Siirt doğumlu olan Hasan Heybetli, Arap Hüso olarak bilinen kabadayı Hüseyin Heybetli'nin oğludur. İstanbul yeraltı dünyasında ismini duyurdu. Defalarca cezaevine girdi, çıktı. Türkiye kamuoyu onu Muazzez Abacı ile evliliğinden tanıdı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Rezidans cinayeti davasında Hasan Heybetli'yi ''kasten adam öldürmek'' suçundan 25 yıl, ''ruhsatsız silah taşımak'' suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

