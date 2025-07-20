Hasarın boyutu gün yüzüne çıktı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağış ve fırtına, ilçe genelinde ciddi tahribata yol açtı. Şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinin çatısı uçarken, cadde ve sokaklar suyla doldu. Olayın ardından geçen günlerde çekilen yeni görüntüler, tahribatın boyutunu gözler önüne serdi.



İlçe merkezinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanakla birlikte etkili olan fırtına, hayatı felç etti. Rüzgarın etkisiyle çatı kaplamaları yerinden söküldü, sokaklardaki masa ve sandalyeler savruldu.



Yağmurdan kaynaklı ise bazı bölgelerde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola düştü.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, Yusufeli Belediyesi ve AFAD ekipleri bölgede temizlik, onarım ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.