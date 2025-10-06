Hasarlı araçları toplayıp sağlam diye satmışlar: 9 ilde 35 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, deprem bölgesinde hasar gören araçların piyasa değerinin altında satın alındığı ve yurt dışından getirilen araçların şase numaralarının bu araçlara işlendiği tespit edildi. Şüphelilerin bu yolla kaçakçılık kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve suç delillerini gizleme suçlarını işledikleri belirlendi.

Başsavcılığın talimatıyla Ankara merkezli, İstanbul, Bursa, Kırşehir, Sivas, Mersin, Şanlıurfa, Mardin ve Ordu’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltı kararı verilen 39 şüpheliden 35’i yakalandı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25’i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi; bunlardan 10’u tutuklandı.

Sevk edilenlerden 24’ü hakkında ise adli kontrol kararı verilirken, 1 kişinin de serbest bırakılmasına karar verildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturmanın devam ettiği bildirildi.