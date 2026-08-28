Hasarlı araçların şasi numaralarıyla ‘change’ yaptılar. 13 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, ağır hasarlı araçların seri numaralarını hacizli ve yakalamalı araçlara uyarlayarak ‘change’ yaptıkları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı, 29 araca el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, şüphelilerin trafik kazası, yangın, deprem ve doğal afetlerde kullanılamaz hale gelen araçların seri numaralarını, yurt dışından veya piyasadan temin ettikleri hacizli ve yakalamalı araçlara uyarladıkları tespit edildi.

Bu yöntemle ‘change’ yapılan araçların vatandaşlara satıldığı belirlendi.

13 ŞÜPHELİYE OPERASYON

İstanbul’un Bağcılar, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Sultangazi ilçeleri ile Adıyaman, Balıkesir, Isparta ve Şanlıurfa’da yapılan operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken 29 araca el konuldu.