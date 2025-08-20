Hasarlı bina çöktü: İş makinesi operatörü canını son anda kurtardı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde en fazla yıkım ve can kaybının yaşandığı Esenevler Mahallesi’ndeki evlerin yıkımı sürüyor.

Hasan Çenet Caddesi'ndeki 11 katlı Berker Apartmanı’nın mahkeme tarafından verilen süre içinde güçlendirme başvurusu yapılmadığı için yıkım kararı alındı.

Cadde ve çevresindeki yollar ulaşıma kapatılıp gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra binanın yıkımı gerçekleştirildi.

OPERATÖR SON ANDA KURTULDU

Geçen gün bir bölümü yıkım sırasında çöken binanın geri kalan kısmı da çöktü. Toz bulutları arasında kalan iş makinesi operatörü son anda kurtuldu.

YÜKSEK KATLI HASARLI BİNA KALMADI

Berker Apartmanı’nın da tamamen yıkılmasıyla Osmaniye’de depremler sonrası ayakta kalan son yüksek katlı orta hasarlı bina da ortadan kaldırılmış oldu.