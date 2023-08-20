Hasarlı bina yıkım sırasında çöktü: 1  ölü

Gaziantep'te bir iş makinesi operatörü, yıkım sırasında çöken binanın enkazı altında kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'te, Üniversite Bulvarı'ndaki 4 katlı ağır hasarlı bina için yıkım kararı verildi.



Kontrollü yıkım sırasında bina çöktü. İş makinesi operatörü enkaz altında kaldı. Başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu operatörün cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, operatörü kurtarmak için çalışma başlattı.