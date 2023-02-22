Hasarlı binalardan eşyalarını çıkartıyorlar | Eşyalar 12 bin liraya indiriliyor

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 ile Hatay'daki 6,4 ve 5,8'lik yıkıcı depremlerin ardından bazı illerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken bazı evlerde de enkaz kaldırma işlemi başladı.

Depremzedeler ağır hasarlı binaların yıkımından önce kurtarabileceklerini düşündükleri eşyaları için beton yığını evlerin içine girip eşyalarını alıyor. Canları pahasına enkaza girenler "Mal da canın yongası." diyor.

TAŞINMA TELAŞI

Giriş ve birinci katlardaki eşyalar sırtlanırken yüksek katlı binalarda ise nakliyeciler devreye giriyor. Yük asansörünün pencereye dayandığı binalarda ağır hasarlı eve giren nakliyeciler hızla taşınma telaşına düşüyor.

Bir daireden eşya indirme bedeli 12 bin TL iken nakliyeciler yapılan işin riski olduğunun farkında olup "Tehlikeli ama her Şeye rağmen girebildik." ifadelerini kullanıyorlar.

Giriş ve birinci katlarda ise depremzelerde riski kendisi alıp içeriye giriyor.