Hasarlı binaya girdi çöken duvarın altında kaldı

Hatay’da canını hiçe sayarak ağır hasarlı binaya giren yabancı uyruklu kişinin üzerine duvar çöktü.
Olay, Kırıkhan ilçesi Yenimahalle’de meydana geldi. Bozdağ Sokak üzerinde bulunan ağır hasarlı Erol Apartmanı'na giren şahıs, binanın üzerine çökmesi sonucu yaralandı.
Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin şahsı kurtarmasının ardından yabancı uyruklu olduğu anlaşılan yaralı kişi, hastaneye kaldırıldı.
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