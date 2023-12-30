Hasarlı binayı yıkarken sağlam binaya zarar verdiler

Elazığ’da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında yanda bulunan sağlam bina zarar gördü.

Hasarlı binayı yıkarken sağlam binaya zarar verdiler

’da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor. Yıkım sebebiyle birçok cadde ulaşıma kapanırken, ağır hasarlı binaların yıkımı sırasında hasarsız binalar da zarar görebiliyor.

Bu çerçevede Rızaiye Mahallesi Dinç Sokak'ta ağır hasarlı bina yıkılırken, yanda bulunan sağlam bina zarar gördü. Sağlam binadaki bir evin duvarı yıkılırken, bina sakinleri yıkımların kontrolsüz ve denetimsiz yapıldığını belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi.

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