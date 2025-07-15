Hasat başladı, tarlada kaldı: Bedava dağıttılar
Bilecik'te hasadı başlayan karpuz tarlada kaldı. Belediye tarafından toplanan yaklaşık 50 ton karpuz ise kent meydanında bedava dağıtıldı.
Türk Patent ve Marka Kurumunca 2022 yılında tescili yapılan Osmaneli karpuzu üretecisi bu yıl fiyatlardan memnun olmazken, tarladan 1 liraya alınan karpuzlar marketlerde 10 liraya satılıyor.
Hal böyle olurken üretici arada parayı aracıların kazandığı dile getirirken, bu duruma Bilecik Belediyesi bir çözüm buldu.
ÜCRETSİZ DAĞITILDI
Üreticiyle anlaşarak tarladaki mahsulü hasat eden Bilecik Belediyesi, şehir merkezi ve mahalle konakları önünde vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.
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