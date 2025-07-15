Hasat başladı, tarlada kaldı: Bedava dağıttılar

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2022 yılında tescili yapılan Osmaneli karpuzu üretecisi bu yıl fiyatlardan memnun olmazken, tarladan 1 liraya alınan karpuzlar marketlerde 10 liraya satılıyor.

Hal böyle olurken üretici arada parayı aracıların kazandığı dile getirirken, bu duruma Bilecik Belediyesi bir çözüm buldu.

ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Üreticiyle anlaşarak tarladaki mahsulü hasat eden Bilecik Belediyesi, şehir merkezi ve mahalle konakları önünde vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.