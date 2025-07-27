Hasat öncesi karpuz tarlasında yağmaya jandarma müdahalesi: Mardin'de şoke eden olay
Mardin’de bir çiftçi, hasat öncesi tarlasında karpuz toplayan onlarca kişiyi görünce şoke oldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, vatandaşları tarladan çıkarttı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir çiftçi tarlasına karpuz ekti.
Aylardır karpuz tarlasına emek veren çiftçi, karpuzları hasat etmeye hazır hale getirdi.
ARAÇLARA DOLDURUP EVE GÖTÜRDÜRLER
Karpuz tarlasına giden çiftçi, karşılaştığı görüntü karşısında şoke oldu.
Vatandaşlar, yanlış bilgi üzerine Mazıdağı-Derik yol kenarında bulunan karpuz tarlasına akın ederek, topladıkları karpuzları araçlara doldurup eve götürdü.
JANDARMA MÜDAHALE ETTİ
Onlarca kişinin tarlasında karpuz toplayıp araçlarını doldurduğunu gören çiftçi, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, vatandaşları tarladan çıkarttı.
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