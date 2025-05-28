Haşema giydiği için havuza alınmamıştı: 2 sanığa hapis cezası

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, site sakini kadının tesettür mayosuyla (haşema) havuza girmesine izin verilmediği gerekçesiyle site yöneticisi ve görevlisinin yargılandığı davada karar açıklandı.

Akçakoca Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, site yöneticisi sanık A.K, taraflar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün avukatları katıldı.



Duruşmada, mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların ''inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Kararını açıklayan mahkeme, sanıklara "birden fazla kişiyle inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanıkların 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.



NE OLMUŞTU?

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Ayazlı Mahallesi'ndeki sitenin sakinlerinden Meral Algün, geçen yıl temmuz ayında ortak havuza haşemasıyla girdiği sırada site yöneticisi ve görevlisi tarafından engellenmeye çalışıldığı gerekçesiyle emniyete şikayette bulunmuş, söz konusu 2 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan site yöneticisi A.K. ile görevli S.D, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), kadının tesettür mayosuyla havuza girmesini engelleyen tatil sitesi yönetimine, din ve inanç temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 150 bin lira idari para cezası uygulamıştı.