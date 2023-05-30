Hasret'i eski sevgilisi av tüfeğiyle öldürdü

Muğla Köyceğiz'in Yangı Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında silah sesi duyan çevredekiler, bir eğlence mekanında garsonluk yapan Hasret Çakır'ı (41) tek katıl evinin balkonunda kanlar içinde buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sırtından vurulan 2 çocuk annesi Çakır, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çakır, Yangı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay sonrası çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Çakır'ın eski sevgilisi Murat B. (48) tarafından vurulduğunu belirledi.

Olayın ardından 48 UK 247 plakalı otomobille Bodrum ilçesine kaçtığı tespit edilen Murat B. av tüfeği ile yakalanıp, gözaltına alındı.



Murat B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.