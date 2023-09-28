Hasret'in katiline "iyi hal" indirimi

MAHKEME "HAKSIZ TAHRİK" VE "İYİ HAL" İNDİRİMİ UYGULADI



Duruşmada son savunmasını yapan sanık Gülel, Hasret Tutal'ın kız arkadaşı olduğunu ve evlenmeyi planladıklarını belirterek, "Olay günü arabada birlikte dolaşıyorduk. Bir yerde durup sohbet etmeye başladık. Bu sırada Hasret torpidodaki bana ait ruhsatlı tabancayla oynamaya başladı. Ben tabancayı almak isterken kazara ateş aldı, Hasret vuruldu. Hemen arabadan inip, çevredekilerden yardım istedim. Hastaneye gittik ama kurtaramadık. Uzun süre kendime gelemedim asla onu vurmak, öldürmek gibi bir niyetim yoktu, sevdiğim evlenmek istediğim kadındı" dedi.



Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti daha sonra kararını açıkladı. Heyet, tutuklu sanık Gülel'i "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.



Mahkeme heyeti daha sonra cezayı, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi uygulayarak 15 yıla indirdi.