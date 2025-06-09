Hasret'in katiline verilen cezanın gerekçesi açıklandı: Pişmanlık duymadı

Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 31 Ekim 2024 tarihinde görülen karar duruşmasına Hasret Çakır'ın yakınları ve avukatlar katılırken, Bozkurt da salonda hazır bulundu.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Çakır'ın çiftçilik yapan eski sevgilisi Murat Bozkurt tarafından vurulduğunu tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı.

Kararda, Murat Bozkurt'un evli olduğu, birlikte yaşadığı Hasret Çakır'ın kendisinden ayrılmak istediğini bildirdiği ifade edildi.

Bozkurt'un, olay günü Çakır'ın evinin önünde yabancı bir araç görmesinin ardından cinayeti işlediği belirtildi.

Sanık Bozkurt'un, eylemini gerçekleştirdikten sonra olay yerinden ayrıldığı ve herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da güvenlik birimine haber vermediği de kararda yer aldı.

Mahkeme, sanığın bu süreçteki davranışlarının pişmanlık içerdiğine dair bir kanaat oluşturmadığına dikkat çekti.

Kararda, "Sanığın eyleminden sonra sergilediği tutumlar ve verilecek cezanın caydırıcılığı göz önüne alındığında, Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir." denildi.