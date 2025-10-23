Hasret'in ölümünde üç tutuklama

BEŞ KİŞİYİ ÖLDÜRMEKTEN HÜKÜM GİYMİŞ



Hasret Akkuzu'nun ölümüyle ilgili baş şüpheli olan D.B.'nin; 2001 yılında 17 yaşındayken dört kişinin öldürülmesi olayında tutuklanıp hüküm giydiği, 2016 yılında tahliye olduktan sonra bu kez başka bir cinayetten tutuklanıp ceza aldığı ve açık cezaevinde kalırken izinli çıkıp geri dönmediği öğrenildi.

