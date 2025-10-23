Hasret'in ölümünde üç tutuklama
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dört gün önce su kuyusunda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan altı şüpheliden üçü tutuklandı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Helvacılar köyü yakınlarında 19 Ekim'de su kuyusu içerisinde cansız bedeni bulunan Hasret Akkuzu'nun (17) ölümüyle ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerin cumhuriyet savcılığındaki sorgusu tamamlandı.
Zanlılardan üçü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, diğerleri çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Aydın'da dün yakalanan olayın şüphelisi D.B.'nin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.
BEŞ KİŞİYİ ÖLDÜRMEKTEN HÜKÜM GİYMİŞ
Hasret Akkuzu'nun ölümüyle ilgili baş şüpheli olan D.B.'nin; 2001 yılında 17 yaşındayken dört kişinin öldürülmesi olayında tutuklanıp hüküm giydiği, 2016 yılında tahliye olduktan sonra bu kez başka bir cinayetten tutuklanıp ceza aldığı ve açık cezaevinde kalırken izinli çıkıp geri dönmediği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Kızılbel köyünde yaşayan Hasret Akkuzu'nun ailesinin 13 Ekim'de kızları için kayıp başvurusu yapması üzerine arama çalışmalarına başlanmış, 19 Ekim'de Helvacılar köyü yakınlarındaki yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusunda ceset bulunmuştu.
Akkuzu'ya ait olduğunu belirlenen cenaze, Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.
Zonguldak Valiliği, olayın şüphelisi D.B.'nin 22 Ekim'de Aydın'da yakalandığını açıklamıştı.
