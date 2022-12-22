Hasta almaya giden ambulansın önünü kesti

İstanbul'da bir sürücü aracıyla ambulansın önünü kesti.

Olay, dün gece saatlerinde Maltepe mevkiinde D -100 Karayolunda yaşandı.

Maltepe'den Pendik istikametine hasta almaya giden ambulansın geçişi, yolda seyir halinde olan bir otomobil tarafından engellendi.

Otomobil sürücüsü şerit değiştiren ambulansın sürekli önüne geçerek yol vermedi.

Sürücünün ambulansın önünü kapatmak için yaptığı manevralar, sağlık çalışanlarınca kaydedildi.



CEZASI NE KADAR?



Ambulansın geçişini engelleyen araçlara "sol şeridi işgal etmek"ten 427 lira, "geçit üstünlüğü olan aracın kolayca ilerlemesini sağlamak için taşıt yolunu açmaması" nedeniyle de 196 lira ceza kesilebiliyor.