Hasta çocuğun tedavi parasını çaldılar: İki dolandırıcı tutuklandı

Adana'da kendilerini polis olarak tanıttıkları kadının hasta çocuğunun tedavisi için biriktirdiği yaklaşık 900 bin lira değerindeki altın ve doları aldıkları iddia edilen üç zanlıdan ikisi tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesinde ikamet eden Senem K.'yi 5 Ağustos'ta telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, "Adınıza çok sayıda banka hesabı açıldı. Birikimlerinizi devlet güvencesine alacağız." diyerek evdeki para ve altınları istedi.

Görüşmenin ardından Senem K., ikametine gelen sahte polislere böbrek hastası çocuğunun tedavisi için biriktirdiği yaklaşık 900 bin lira değerindeki altın ve doları verdi.

Bir süre sonra kendisini arayan numaraya ulaşamayan Senem K, dolandırıldığını anlayıp Fatih Polis Merkezi'ne başvurdu.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine çalışma başlatan Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığını tespit ettiği zanlılardan K.Ç'yi (22) Sarıçam ilçesinde, A.A. (23) ve E.S'yi (48) Kozan ilçesinde yakaladı.

Operasyonda bir miktar para ve iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ç. ve A.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.