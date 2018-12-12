Hatay'ın Altınözü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hasta nakil aracı takla attı. Kazada ağır yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, ilçeye bağlı Enek Mahallesi D-420 Karayolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün adı açıklanmayan Sağlık Bakanlığı'na bağlı hasta nakil aracı, içinde hasta bulunmazken, henüz belirlenemeyen bir sebeple takla attı.
Meydana gelen kazada, araçta bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, yaralıları Hatay Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.