Hasta taşıyan ambulans devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ambulansın otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu 84 yaşındaki hasta yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.



Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Fatma Gümüş'ü (84), Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götüren T.K. idaresindeki 09 HG 792 plakalı ambulans, İzmir Bulvarı Kadın Doğum Hastanesi Kavşağında, 35 ABL 331 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibi, Fatma Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazada yaralanan ambulans sürücüsü T.K, sağlık çalışanları A.P ve A.H.Ö ile hasta yakını E.G, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.