Hasta taşıyan ambulans ile TIR çarpıştı: Yaralılar var
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, hasta taşıyan ambulans ile TIR çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, hasta taşıyan F.Y. idaresindeki ambulans Çubuk-Ankara Karayolu Güldarpı Mahallesi Kavşağı'nda S.A. yönetimindeki TIR'la çarpıştı.
Kazada, ambulans sürücüsü F.Y., sağlık personeli M.B. ve C.Y., hasta yakını N.T. ve henüz ismi öğrenilemeyen hasta yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.
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