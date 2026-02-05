Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı. 5 kişi yaralandı
05.02.2026 02:25
Anadolu Ajansı
AA, İHA
Mersin'de entübe edilen bir hastayı hastaneye götüren ambulans ciple çarpıştı. Ambulansın devrildiği kazada 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde hasta taşıyan ambulansın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
K.B. idaresindeki ambulans, Tarsus'ta entübe edilen bir hastayı hastaneye götürdüğü sırasında M.B. yönetimindeki cip 34. Cadde'deki kavşakta çarpıştı. Devrilen ambulanstaki sağlık çalışanları K.B, N.B. ve E.K. ile hasta Y.K. ve cip sürücüsü M.B. yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazada ambulans ve cipte hasar oluştu.