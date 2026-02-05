Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı. 5 kişi yaralandı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde hasta taşıyan ambulansın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

K.B. idaresindeki ambulans, Tarsus'ta entübe edilen bir hastayı hastaneye götürdüğü sırasında M.B. yönetimindeki cip 34. Cadde'deki kavşakta çarpıştı. Devrilen ambulanstaki sağlık çalışanları K.B, N.B. ve E.K. ile hasta Y.K. ve cip sürücüsü M.B. yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazada ambulans ve cipte hasar oluştu.