Hasta taşıyan ambulans ve otomobilin feci kazası: 8 yaralı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaralıları taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada 3'ü sağlık görevlisi 8 kişi yaralandı.

H.B.Ç.'nin kullandığı ambulans, Uzunköy yakınlarında sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ambulanstaki 3 sağlık görevlisi, bıçakla yaralanan iki kişi ve bir refakatçi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Adıyaman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

