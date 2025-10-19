Hasta taşıyan ambulans ve otomobilin feci kazası: 8 yaralı
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaralıları taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada 3'ü sağlık görevlisi 8 kişi yaralandı.
H.B.Ç.'nin kullandığı ambulans, Uzunköy yakınlarında sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kazada ambulanstaki 3 sağlık görevlisi, bıçakla yaralanan iki kişi ve bir refakatçi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Adıyaman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
