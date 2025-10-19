Hasta taşıyan ambulans ve otomobilin feci kazası: 8 yaralı

H.B.Ç.'nin kullandığı ambulans, Uzunköy yakınlarında sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ambulanstaki 3 sağlık görevlisi, bıçakla yaralanan iki kişi ve bir refakatçi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.



Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Adıyaman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.