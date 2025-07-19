Hasta taşıyan ambulansa yol vermedi

Kocaeli'nin İzmit ilçesi hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen sürücü, ambulans şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hasta taşıyan ambulansa yol vermedi

Sabah saatlerinde D-605 kara yolu İzmit geçişi Kandıra yolu mevkisinde hasta taşıyan ambulansın şoförü, siren ve korna çalarak yol istedi.

Siren ve kornaya rağmen hafif ticari aracın sürücüsü, ambulansa yol vermeyerek aracıyla sol şeritten ilerlemeye devam etti.

şoförünün kornaya ısrarla basmasının ardından hafif ticari araç, sağ şeride geçti.

O anlar, ambulans şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...