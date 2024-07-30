Hasta ve hasta yakınlarıyla tartışan doktor yoğun bakımda

Bodrum’da bir doktor, hasta yakınıyla tartıştığı sırada fenalaştı. Kalbi durduğu belirlenen doktor yoğun bakımda tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 2 kişi gözaltına alındı. Türk Tabipleri Birliği, olaya tepki için bugün Muğla’daki Aile Sağlığı Merkezleri’nde 1 günlük iş bırakma eylemi yapılacağını açıkladı.

Hasta ve hasta yakınlarıyla tartışan doktor yoğun bakımda

Hasta yakınıyla arasında tartışma çıktı, kalbi duran doktor, müdahaleyle hayata döndürüldü.

Olay, ’nın Bodrum ilçesindeki 12 No’lu Aile Sağlık Merkezi’nde yaşandı.

Kız kardeşini yüksek ateş şikayetiyle sağlık merkezine götüren bir kişi, burada görevli doktor Mustafa Hürkal Tezvar’le tartışmaya başladı.

Gerginlik sırasında Tezvar fenalaştı.

Kalp hastası olduğu, kalp pili taşıdığı belirtilen doktor hemen tedaviye alındı.

Kalbi durduğu belirlendi, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

Hasta ve hasta yakınlarıyla tartışan doktor yoğun bakımda - 1 Dr. Mustafa Hürkal Tezvar

Doktorla tartışan hasta yakını ve yanındaki kişi, ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, “Hekimlerimize, hemşirelerimize, hastanelerimizde görevli tüm personelimize karşı uygulanan şiddeti asla kabul etmiyoruz. Bu konuda kararlılıkla mücadele edeceğiz.” denildi.

DOKTORLAR İŞ BIRAKACAK

Türk Tabipler Birliği de olaya tepki için bugün 'daki Aile Sağlığı Merkezleri'nde 1 günlük iş bırakma eylemi yapılacağını açıkladı.

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