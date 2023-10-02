Hasta yakınına hakaret eden doktor hakkında soruşturma

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde iddiaya göre; ismi açıklanmayan kadın, eşi Mehmet K. tarafından Harran Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Burada ilk müdahalesi nöbetçi Dr. A.B. tarafından yapılan kadına zehirlenme tanısı konuldu ve Şanlıurfa'ya sevk edilmesi kararlaştırılarak, ambulans talebinde bulunuldu.
Bu sırada iddiaya göre; Mehmet K., hasta eşini ambulansı beklemeden kendisi götürmek istediğini söyledi. Ancak hasta kadının eşi ile gitmek istemediğini söylediği doktor, buna izin vermeyerek ambulansın beklenmesini istedi.
DOKTOR İDDİAYA GÖRE HASTA YAKININA ''KÖPEK'' DİYE BAĞIRDI
Bir süre sonra doktor ile hasta kadının eşi Mehmet K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Dr. A.B.'nin, acil servisten çıkmayan Mehmet K.'ye ''Köpek'' diyerek bağırdığı öne sürüldü.
''KÖPEK SENSİN'' YANITI
Mehmet K.'nin de ''Köpek sensin.'' diyerek karşılık vermesi üzerine Dr. A. B. beyaz kod verdi. Hastane polisinin araya girmesiyle tartışma, son buldu.
KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen tartışma, tepkilere yol açtı. Yaşananların ardından kadın hasta ambulansla Şanlıurfa'ya sevk edilirken hem doktor hem de Mehmet K. karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi oldu.
DOKTORA İDARİ SORUŞTURMA
Hasta yakınına ''köpek'' demesiyle eleştirilen Dr. A.B., kadın hastanın kendisine eşiyle gitmek istemediğini söylemesi üzerine şiddete maruz kalacağı düşüncesiyle ambulansla gönderilmesini istediğini ve Mehmet K.'nin ısrarı sonrası çıkan gerginlikte hoş olmayan cümleler sarf ettiğini söylediği öğrenildi.
Görüntülerin ardından Harran Kaymakamlığı ile İl Sağlık Müdürlüğü doktor hakkında idari soruşturma başlattı.
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