Hasta yakınına hakaret eden doktor hakkında soruşturma

Şanlıurfa'da Harran Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doktorun, bir hastanın eşine hakaret ettiği iddia edildi. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Doktora idari soruşturma başlatıldı.

Hasta yakınına hakaret eden doktor hakkında soruşturma

'da dün akşam saatlerinde iddiaya göre; ismi açıklanmayan kadın, eşi Mehmet K. tarafından Harran Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada ilk müdahalesi nöbetçi Dr. A.B. tarafından yapılan kadına zehirlenme tanısı konuldu ve Şanlıurfa'ya sevk edilmesi kararlaştırılarak, ambulans talebinde bulunuldu.

Bu sırada iddiaya göre; Mehmet K., hasta eşini ambulansı beklemeden kendisi götürmek istediğini söyledi. Ancak hasta kadının eşi ile gitmek istemediğini söylediği doktor, buna izin vermeyerek ambulansın beklenmesini istedi.

İDDİAYA GÖRE HASTA YAKININA ''KÖPEK'' DİYE BAĞIRDI

Bir süre sonra doktor ile hasta kadının eşi Mehmet K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Dr. A.B.'nin, acil servisten çıkmayan Mehmet K.'ye ''Köpek'' diyerek bağırdığı öne sürüldü.

Hasta yakınına hakaret eden doktor hakkında soruşturma - 1

''KÖPEK SENSİN'' YANITI

Mehmet K.'nin de ''Köpek sensin.'' diyerek karşılık vermesi üzerine Dr. A. B. beyaz kod verdi. Hastane polisinin araya girmesiyle tartışma, son buldu.

KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen tartışma, tepkilere yol açtı. Yaşananların ardından kadın hasta ambulansla Şanlıurfa'ya sevk edilirken hem doktor hem de Mehmet K. karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi oldu.

DOKTORA İDARİ SORUŞTURMA

​Hasta yakınına ''köpek'' demesiyle eleştirilen Dr. A.B., kadın hastanın kendisine eşiyle gitmek istemediğini söylemesi üzerine şiddete maruz kalacağı düşüncesiyle ambulansla gönderilmesini istediğini ve Mehmet K.'nin ısrarı sonrası çıkan gerginlikte hoş olmayan cümleler sarf ettiğini söylediği öğrenildi.

Görüntülerin ardından Harran Kaymakamlığı ile İl Sağlık Müdürlüğü doktor hakkında idari soruşturma başlattı.

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