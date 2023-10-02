Hasta yakınına hakaret eden doktor hakkında soruşturma

''KÖPEK SENSİN'' YANITI



Mehmet K.'nin de ''Köpek sensin.'' diyerek karşılık vermesi üzerine Dr. A. B. beyaz kod verdi. Hastane polisinin araya girmesiyle tartışma, son buldu.



KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLDULAR



Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen tartışma, tepkilere yol açtı. Yaşananların ardından kadın hasta ambulansla Şanlıurfa'ya sevk edilirken hem doktor hem de Mehmet K. karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi oldu.

DOKTORA İDARİ SORUŞTURMA



​Hasta yakınına ''köpek'' demesiyle eleştirilen Dr. A.B., kadın hastanın kendisine eşiyle gitmek istemediğini söylemesi üzerine şiddete maruz kalacağı düşüncesiyle ambulansla gönderilmesini istediğini ve Mehmet K.'nin ısrarı sonrası çıkan gerginlikte hoş olmayan cümleler sarf ettiğini söylediği öğrenildi.



Görüntülerin ardından Harran Kaymakamlığı ile İl Sağlık Müdürlüğü doktor hakkında idari soruşturma başlattı.