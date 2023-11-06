Hasta yakınından doktora dayak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çocuk acil servisinde görev yapan doktor G.Y. muayene ettiği bebeğin annesi tarafından dövüldü.

Güvenlik görevlileri, hasta yakınını servisten uzaklaştırıldı.

DOKTORA 10 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU VERİLDİ

Yaralı doktora, meslektaşlarının yaptığı tedavinin ardından 10 gün iş göremez raporu verildi.



Doktorun şikayeti üzerine hasta yakını, polis merkezine götürüldü.



Bazı sivil toplum kuruluşları yaptıkları açıklamalarla, doktorun dövülmesini kınadı.